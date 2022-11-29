Оккупанты нанесли 26 авиаударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных – Генштаб

"За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск", – говорится в сообщении.

Из минометов, артиллерии и танков оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях.