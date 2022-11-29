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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли 26 авиаударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных – Генштаб

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Россия продолжает наносить удары по Украине
Россия продолжает наносить удары по Украине
Фото: EPA

Российские оккупанты за сутки нанесли 26 авиаударов по позициям украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 29 ноября.

"За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск", – говорится в сообщении.

Из минометов, артиллерии и танков оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

За время полномасштабной войны РФ нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, авиаудар, война России против Украины
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