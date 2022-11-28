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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ повредили железнодорожный мост в Запорожской области, который использовали войска РФ – Генштаб

ВСУ повредили железнодорожный мост вблизи Старобогдановки
ВСУ повредили железнодорожный мост вблизи Старобогдановки
Фото: depositphotos.com

Украинские военные повредили железнодорожный мост в Запорожской области, который использовали российские оккупанты. Об этом 28 ноября сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что одно из подразделений российских оккупационных войск, которое находится в Луганской области, за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0pUMSsh59xUnc5aq8iPBLJLmRASe5CEezsmYWU2s2zDbw8uVzM2qnsW6Lzks7dhE5l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Запорожской области.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 ноября, составили более 87 900 военных, 2908 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, железная дорога, Запорожская область, мост, ВСУ, война России против Украины
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