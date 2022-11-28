ВСУ повредили железнодорожный мост в Запорожской области, который использовали войска РФ – Генштаб

"Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что одно из подразделений российских оккупационных войск, которое находится в Луганской области, за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.