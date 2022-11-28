ВСУ повредили железнодорожный мост в Запорожской области, который использовали войска РФ – Генштаб

"Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе сообщили, что одно из подразделений российских оккупационных войск, которое находится в Луганской области, за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Запорожской области.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 ноября, составили более 87 900 военных, 2908 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".