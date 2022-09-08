Оккупанты ночью обстреливали Никопольский район из "Градов" – глава Днепропетровской ОВА

"Ночь снова из тревог и обстрелов… Россияне четырежды направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Предварительно, никто не пострадал", – написал он.
По словам Резниченко, трижды оккупанты обстреливали Марганецкую общину, повреждено предприятие. Масштабы разрушений уточняются.
"В Никополе повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередачи. Электрики уже чинят", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.