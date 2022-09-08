Оккупанты ночью обстреливали Никопольский район из "Градов" – глава Днепропетровской ОВА

В результате ночных обстрелов жители области не пострадали Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДО (ОВА) / Telegram

"Ночь снова из тревог и обстрелов… Россияне четырежды направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Предварительно, никто не пострадал", – написал он.

По словам Резниченко, трижды оккупанты обстреливали Марганецкую общину, повреждено предприятие. Масштабы разрушений уточняются.

"В Никополе повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередачи. Электрики уже чинят", – сообщил глава ОВА.

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