Оккупанты обстреляли Боярку, пострадали трое взрослых и ребенок – прокуратура

"26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по Боярке. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили четыре человека, среди которых несовершеннолетний ребенок. Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости. Такие действия российских войск представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Фастовская окружная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Война России против Украины. Главное (обновляется)