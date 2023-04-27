Оккупанты обстреляли село Липцы Харьковского района, попали в жилую застройку – Синегубов

Он отметил, что есть попадание в жилую застройку.

"На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.