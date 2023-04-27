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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты массированно обстреляли три района Харьковской области, повреждены предприятия и жилые дома – ОВА

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Оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область
Оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки массированно обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Об этом в Telegram 27 апреля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части.

"В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и помещение магазина", – написал Синегубов.

В селе Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере три частных жилых дома.

По данным главы ОВА, в результате обстрелов никто не пострадал.

В области продолжаются мероприятия по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 181 взрывоопасный предмет", – добавил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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