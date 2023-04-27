Оккупанты массированно обстреляли три района Харьковской области, повреждены предприятия и жилые дома – ОВА

В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части.
"В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и помещение магазина", – написал Синегубов.
В селе Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере три частных жилых дома.
По данным главы ОВА, в результате обстрелов никто не пострадал.
В области продолжаются мероприятия по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 181 взрывоопасный предмет", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.