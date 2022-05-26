"Оправдывал агрессию РФ, а потом пытался бежать за границу". СБУ сообщила о задержании сына экс-нардепа

СБУ уже передала в суд обвинительный акт в отношении задержанного Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным СБУ, он активно поддерживал российских оккупантов.

"Проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, агитатор распространял через свой аккаунт в Instagram личные сообщения и Stories, в которых оправдывал агрессию России против нашего государства. Также он публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним. Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался сбежать за границу, где планировал скрываться", – проинформировали в СБУ.

Правоохранители квалифицировали действия задержанного как пропаганду войны (ст. 426 Уголовного кодекса Украины). СБУ уже передала в суд обвинительный акт, сказано в релизе.

Имени фигуранта украинская спецслужба не называет. Собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах говорят, что речь идет о сыне нардепа шестого созыва Верховной Рады Дмитрия Ветвицкого.

Война России против Украины. Главное (обновляется)