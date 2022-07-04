Осудил путинский режим и ушел с должности. НАПК впервые исключило госчиновника РФ из кандидатов на санкции

Неназванный чиновник, который попал в список кандидатов на санкции, обратился в НАПК с просьбой исключить его из перечня.
"Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний России", – говорится в сообщении.
Эта компания входит в топ-10 крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм – убийства украинцев во время войны, подчеркнули в ведомстве.
При этом НАПК не разглашает имя исключенного из списка человека для обеспечения конфиденциальности.
Согласно Дорожной карте индивидуальных санкций, разработанной Международной рабочей группой по вопросам санкций против России, кандидат на санкции должен "публично осудить российский режим, уволиться со своей должности в государственных органах или компании или же выполнить другое действие, предусмотренное для соответствующей категории", чтобы быть исключенным из списка.
По данным НАПК, в список кандидатов на санкции входят 16 тыс. человек. Часть из них уже очутилась под международными санкциями, например ряд руководителей "Ростеха": член правления и замгендиректора Игорь Завьялов, замгендиректора Максим Выборных и директор по внутреннему аудиту Наталья Смирнова.