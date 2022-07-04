Осудил путинский режим и ушел с должности. НАПК впервые исключило госчиновника РФ из кандидатов на санкции

По данным НАПК, в список кандидатов на санкции входят 16 тыс. человек Фото: nazk.gov.ua

Неназванный чиновник, который попал в список кандидатов на санкции, обратился в НАПК с просьбой исключить его из перечня.

"Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний России", – говорится в сообщении.

Эта компания входит в топ-10 крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм – убийства украинцев во время войны, подчеркнули в ведомстве.

При этом НАПК не разглашает имя исключенного из списка человека для обеспечения конфиденциальности.