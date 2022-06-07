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НАПК предлагает остановить госфинансирование партий и направить эти деньги на ВСУ

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Новиков направил письмо с предложениями главе Верховной Рады
Новиков направил письмо с предложениями главе Верховной Рады
Фото: Oleksandr Novikov / Facebook

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) предлагает приостановить финансирование политических партий из госбюджета на перид действия военного положения и передать эти средства на оборону Украины. С соответствующим письмом к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку обратился глава НАПК Александр Новиков, сообщила 7 июня пресс-служба агентства.

В НАПК отметили, что на финансирование партий в госбюджете на 2022 год предусмотрено около 886 млн грн, а в апреле Кабинет Министров сократил эту сумму на 88,5 млн грн.

Агентство предлагает внести изменения в законы Украины "О политических партиях в Украине", "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

"По мнению НАПК, деньги, предусмотренные для финансирования уставной деятельности политических партий, необходимо направить непосредственно на нужды обороны, в том числе на потребности ВСУ. Также в письме НАПК предложило оптимизировать ежегодный объем государственного финансирования политических партий, а именно – изменить формулу расчета общего объема средств: вместо действующего показателя минимальной заработной платы применять показатель прожиточного минимума для трудоспособных лиц", – сообщили в пресс-службе.

В агентстве напомнили, что право на финансирование из государственного бюджета имеют все партии, которые получили минимум 5% голосов избирателей и прошли в Верховную Раду. Это партии "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность", "Батьківщина". Также финансирование получала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", но 14 мая партия и ее парламентская фракция приостановили свою деятельность по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день Верховная Рада ввела в стране военное положение.

22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа включительно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Александр Новиков, военное положение, ВСУ, война России против Украины, НАПК
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