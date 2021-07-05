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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденный из ОРДЛО украинский разведчик: Постоянно наталкиваюсь на предательство

Мазанько: Вопросы у меня начали возникать сразу после ареста
Мазанько: Вопросы у меня начали возникать сразу после ареста
Фото: svoboda.org

Сотрудничавший с украинской разведкой Леонид Мазанько, который несколько месяцев провел в плену у боевиков "ЛНР", заявил в опубликованном 3 июля интервью "Радио Свобода", что стал жертвой предательства.

Боевики задержали его в июне 2015 года после того, как его выдал перебежавший на сторону врага украинский разведчик, объясняет "Радио Свобода". В декабре подконтрольная боевикам прокуратура обвинила Мазанько в подрывной деятельности и "измене родине". Обменяли его в феврале 2016-го. Сейчас Мазанько живет в Одессе.

Журналист спросил его в ходе интервью, не жалеет ли он, что сотрудничал со спецслужбами.

"Теперь жалею. С начала так называемой "русской весны" и по сегодняшний день я постоянно наталкиваюсь на предательство в рядах силовых структур, на предательство среди государственных служащих. Вопросы у меня начали возникать сразу после ареста. Я понимал, что меня арестовали не просто так и не потому, что я где-то ошибся. Я понимал, что произошло предательство, только не понимал, кто предал", – ответил Мазанько.

Он считает, что информацию о нем как об "агенте Майнере" боевикам передал перешедший на их сторону украинский разведчик Мирошниченко.

"Я прочитал, что есть свидетель "Алексеев Петр Иванович" – это так зашифровали Мирошниченко, потому что он находился под защитой. Он имел доступ к материалам этого подразделения департамента Службы внешней разведки, в июне 2015 года перешел на сторону "МГБ ЛНР" и передал сведения обо мне, "агенте Майнере". Потому уже, когда я вышел на свободу, когда у нас было время спокойно пообщаться с оперативными работниками Службы внешней разведки, выяснилось, что он перешел не один, перешла целая семья Мирошниченко, отец и два сына-офицера, Юрий и Алексей", – отметил экс-пленник боевиков.

По его словам, он не владеет информацией, расследовался ли инцидент с предательством.

"Не знаю, возбуждено ли уголовное дело против Мирошниченко. Не знаю, есть ли заочное решение суда по нему. Но точно знаю, что я не привлечен в этом вопросе ни как свидетель для дачи показаний, ни тем более как пострадавшая особа. Наверное, это неправильно. Никакого расследования, никакого шума. В мае ко мне обратились бывшие пленные, агенты Службы безопасности Украины и других подразделений, которые так или иначе в силу халатности, слабой профессиональной подготовки или какого-то стечения обстоятельств, были арестованы "МГБ ЛНР" или "МГБ ДНР", отсидели. Им повезло, как и мне, они попали в обмен. Эти люди – использованный материал, о нас вытерли ноги и забыли", – заявил Мазанько.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Украинские власти и боевики "ЛДНР" несколько раз обменивались удерживаемыми лицами.

Теги: разведка, боевики, пленные, предательство, разведчики, спецслужбы, ЛНР, семья, ОРДЛО, ЛДНР
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