Парламент разрешил военным пенсионерам получать пенсию не только в "Ощадбанку"

Военные пенсионеры смогут получать пенсии не только в "Ощадбанку" Фото: Ощадбанк / Facebook

Нардепы сегодня поддержали законопроект №7337 о внесении изменений в статью 52 закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" об усовершенствовании порядка выплаты пенсий.

"Усовершенствован порядок выплаты пенсий военнослужащим, закрепив выплату пенсии в денежной форме не позднее последнего дня месяца, за который она выплачивается, а также отменив монополию "Ощадбанку" и позволив пенсионеру самому указывать место фактического проживания и место выплаты пенсии", – говорится в сообщении.