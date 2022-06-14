Пенсии на оккупированных территориях не могут получить 300 тыс. украинцев – Лазебная

Лазебная объяснила, что в случае выплат пенсий на банковскую карточку люди продолжают получать средства. Если же человек получал деньги через "Укрпошту", “то это вопрос, может ли почтальон ему донести”.
"Мы видим где-то 300 тыс. человек, которым мы не можем доставить", – сказала она.
Министр напомнила, что сейчас разработаны два механизма выплаты пенсий украинцам: если "Укрпошта" на определенной территории не работает, то человеку открывают счет в "Ощадбанке" и пенсия сохраняется на этом счете, и зеркально – если банк не работает, почта должна доставить получателю пенсию.
Лазебная отметила, что пенсия украинцев, находящихся на оккупированных территориях, сохраняется. Они смогут ее получить при выезде на подконтрольную Украине территорию двумя способами: обратиться в отделение "Ощадбанка" с паспортом и идентификационным кодом либо позвонить в колл-центр "Укрпошти" и сообщить свое новое место жительства, куда можно доставить пенсию.
Министр призвала украинцев, остающихся на оккупированных территориях, выехать на территорию, подконтрольную украинским властям, для получения начисленных средств.
По состоянию на 13 июня на пенсионные выплаты направлено 31 млрд грн, в том числе 9,2 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпошта", сообщает 14 июня Правительственный портал. Еще 21,8 млрд грн выплачено через уполномоченные банки, вся эта сумма уж зачислена на счета пенсионеров, заверили в Кабмине. В то же время "Укрпошта", на 12 июня доставила 38,35% профинансированной суммы за июнь, то есть около 3,5 млрд грн.
По данным Пенсионного фонда на начало 2022 года, в Украине 10,8 млн пенсионеров, почти половина из них получает пенсии в размере менее 3 тыс. грн.
28 апреля Лазебная объявила, что жителям оккупированных территорий Украины пенсии будут перечислять на карты "Ощадбанка".
26 мая председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус заявил, что находящиеся в оккупации пенсионеры смогут получить свои выплаты, когда окажутся на более безопасной территории. Все средства, которые люди не получили во время войны, будут сохранены. Речь шла о выплатах через "Укрпошту" – всем пенсионерам, получающим средства на банковские карты, выплаты продолжают поступать вовремя даже на оккупированных территориях, заверил Капинус.