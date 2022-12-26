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Патрульные посетили мальчика в Славянске, чье фото растрогало сеть

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Полицейские показали ребенку свой автомобиль и оборудование
Полицейские показали ребенку свой автомобиль и оборудование
Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Полицейские из Краматорска и Славянска Донецкой области встретились с маленьким Алексеем, чья фотография с рождественским подарком и кусочком хлеба разлетелась по интернету. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook 26 декабря.

Мать мальчика погибла, отец на фронте защищает Украину, а о мальчике заботятся дедушки и бабушка. Его история растрогала полицейских, и они решили порадовать ребенка, говорится в сообщении.

25 декабря инспекторы посетили Алексея, вручили ему сладкий подарок и ознакомили со служебным автомобилем и снаряжением патрульных.

"Мальчик искренне радовался неожиданным гостям и с удовольствием представлял себя настоящим полицейским", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/pfbid0212VTA7PZh5FqC6FYU8GFEPuSVzfmHhkEeVrBMsJthdoAhmurkWgUpX5kSNmTWrwBl

Контекст:

19 декабря волонтеры из Мукачево раздавали подарки на День святого Николая детям из Славянска и Изюма. По сети распространилось фото мальчика, который вместе с коробкой с подарком держит в руке кусочек хлеба. Как сообщал "Укринформ", ребенок два месяца живет в подвале вместе с бабушкой и дедушкой.

Теги: патрульная полиция, дети, война России против Украины, День святого Николая, мальчик, подарки
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