Патрульные посетили мальчика в Славянске, чье фото растрогало сеть

Мать мальчика погибла, отец на фронте защищает Украину, а о мальчике заботятся дедушки и бабушка. Его история растрогала полицейских, и они решили порадовать ребенка, говорится в сообщении.
25 декабря инспекторы посетили Алексея, вручили ему сладкий подарок и ознакомили со служебным автомобилем и снаряжением патрульных.
"Мальчик искренне радовался неожиданным гостям и с удовольствием представлял себя настоящим полицейским", – говорится в сообщении.
19 декабря волонтеры из Мукачево раздавали подарки на День святого Николая детям из Славянска и Изюма. По сети распространилось фото мальчика, который вместе с коробкой с подарком держит в руке кусочек хлеба. Как сообщал "Укринформ", ребенок два месяца живет в подвале вместе с бабушкой и дедушкой.