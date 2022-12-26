Патрульные посетили мальчика в Славянске, чье фото растрогало сеть

Мать мальчика погибла, отец на фронте защищает Украину, а о мальчике заботятся дедушки и бабушка. Его история растрогала полицейских, и они решили порадовать ребенка, говорится в сообщении.

25 декабря инспекторы посетили Алексея, вручили ему сладкий подарок и ознакомили со служебным автомобилем и снаряжением патрульных.

"Мальчик искренне радовался неожиданным гостям и с удовольствием представлял себя настоящим полицейским", – говорится в сообщении.