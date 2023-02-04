Подоляк заявил, что РФ инвестирует в европейский терроризм

По его словам, РФ продолжит поддерживать диструктивные и радикальние движения за пределами страны и будет делать это "еще более дерзко".

"Будет вмешиваться в национальные выборы, убивать политических оппонентов, а вспышки сепаратизма станут нормой. В таком мире вы хотите жить? Ибо это и есть "русский мир", – считает советник главы ОП.