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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил, что РФ инвестирует в европейский терроризм

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Советник главы ОП высказался о перспективах "русского мира"
Советник главы ОП высказался о перспективах "русского мира"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Россия не остановит развязанную в Украине войну, пока не проиграет. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал 4 февраля в Twitter.

По его словам, РФ продолжит поддерживать диструктивные и радикальние движения за пределами страны и будет делать это "еще более дерзко".

"Будет вмешиваться в национальные выборы, убивать политических оппонентов, а вспышки сепаратизма станут нормой. В таком мире вы хотите жить? Ибо это и есть "русский мир", – считает советник главы ОП.

Теги: Россия, терроризм, прогноз, Европа, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, русский мир
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