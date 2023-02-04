Подоляк заявил, что РФ инвестирует в европейский терроризм

По его словам, РФ продолжит поддерживать диструктивные и радикальние движения за пределами страны и будет делать это "еще более дерзко".
"Будет вмешиваться в национальные выборы, убивать политических оппонентов, а вспышки сепаратизма станут нормой. В таком мире вы хотите жить? Ибо это и есть "русский мир", – считает советник главы ОП.
Рф не зупиниться, якщо не програє. Вона продовжить інвестувати у тероризм в Європі. І буде робити це ще зухваліше. Втручатиметься у національні вибори, вбиватиме політичних опонентів, а спалахи сепаратизму стануть нормою. Чи в такому світі ви хочете жити? Бо це і є «русский мир».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 4, 2023