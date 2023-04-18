Подоляк о визите Путина на оккупированные территории: Он зафиксировал свое участие в массовых преступлениях против человечности

Вопрос по поводу Путина в том, что в России даже себе не ответили на вопрос, "за что они воюют".
"То есть нет главного пропагандистского тезиса. Приехал маршал, верховный главнокомандующий, который должен подчеркнуть, что "у нас идет победительная война на территории, которую мы действительно освобождаем". Нет, он – наоборот... Он зафиксировал свое участие в массовых преступлениях против человечности", – сказал Подоляк.
Как отметил представитель ОП, во время поездки Путин встретился с возглавляющим группировку "Днепр" Михаилом Теплинским, который находится в конфликте с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.
"И кстати, Путин не взял с собой Шойгу и Герасимова. Далее он встретился вроде бы с [начальником главного штаба сухопутных войск РФ Александром] Лапиным, находящимся в конфликте с [основателем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным и [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Он пытается балансировать, чтобы не было военного сговора. И чтобы, в принципе, посидеть еще какое-то время в своем кресле без всяких государственных переворотов", – сказал Подоляк.
18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате).
Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".
Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".
Украинский "Центр журналистских расследований" 18 апреля заявил, что геолоцировал место, где Путин встречался с военными. Сообщается, что он приезжал на базу отдыха "Бригантина", расположенную на Арабатской Стрелке в районе села Счастливцево Херсонской области.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков.