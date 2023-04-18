Подоляк о визите Путина на оккупированные территории: Он зафиксировал свое участие в массовых преступлениях против человечности

Вопрос по поводу Путина в том, что в России даже себе не ответили на вопрос, "за что они воюют".

"То есть нет главного пропагандистского тезиса. Приехал маршал, верховный главнокомандующий, который должен подчеркнуть, что "у нас идет победительная война на территории, которую мы действительно освобождаем". Нет, он – наоборот... Он зафиксировал свое участие в массовых преступлениях против человечности", – сказал Подоляк.

Как отметил представитель ОП, во время поездки Путин встретился с возглавляющим группировку "Днепр" Михаилом Теплинским, который находится в конфликте с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.

"И кстати, Путин не взял с собой Шойгу и Герасимова. Далее он встретился вроде бы с [начальником главного штаба сухопутных войск РФ Александром] Лапиным, находящимся в конфликте с [основателем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным и [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Он пытается балансировать, чтобы не было военного сговора. И чтобы, в принципе, посидеть еще какое-то время в своем кресле без всяких государственных переворотов", – сказал Подоляк.