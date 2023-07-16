Подоляк о заявлениях ФСБ о "покушении" на Собчак и Симоньян: Они абсолютно точно нам не нужны

"Переходим к этим странным существам по фамилии Симоньян и Собчак. Они абсолютно точно нам не нужны, это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют, они абсолютно точно не играют никакой важной роли в том, что происходит и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире. Они лишены какого-либо смысла. Все, что они делают, – это на их аудитории. Для нас это абсолютно отсутствующие персонажи", – сказал он.

Вместе с тем, по его словам, РФ живет "в рамках своей мифологии".

"И в этой мифологии они ищут каких-то "нацистов" – какие-то странных людей, граждан России, которые были "завербованы СБУ". И вы правы: они должны быть "неонацистами", с [книгой Адольфа Гитлера] Mein Kampf, с прямыми телефонами СБУ, где будет записано "телефон СБУ, приемная господина [главы ведомства Василия] Малюка" и так далее", – заявил спикер.

По его словам, Россия это делает с 2014 года.

15 июля ФСБ заявила о задержании 14 июля группы, члены которой якобы планировали покушение на Симоньян и Собчак. ФСБ утверждает, что за убийство Симоньян и Собчак Служба безопасности Украины якобы обещала этим "неонацистам" 1,5 млн руб. (около 600 тыс. грн) за каждую жертву.