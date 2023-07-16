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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о заявлениях ФСБ о "покушении" на Собчак и Симоньян: Они абсолютно точно нам не нужны

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Подоляк: В своей мифологии россияне ищут каких-то "нацистов"
Подоляк: В своей мифологии россияне ищут каких-то "нацистов"
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление спецслужб страны-агрессора России о "покушении" на российскую пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "Ми – Україна" 15 июля.

"Переходим к этим странным существам по фамилии Симоньян и Собчак. Они абсолютно точно нам не нужны, это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют, они абсолютно точно не играют никакой важной роли в том, что происходит и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире. Они лишены какого-либо смысла. Все, что они делают, – это на их аудитории. Для нас это абсолютно отсутствующие персонажи", – сказал он.

Вместе с тем, по его словам, РФ живет "в рамках своей мифологии".

"И в этой мифологии они ищут каких-то "нацистов" – какие-то странных людей, граждан России, которые были "завербованы СБУ". И вы правы: они должны быть "неонацистами", с [книгой Адольфа Гитлера] Mein Kampf, с прямыми телефонами СБУ, где будет записано "телефон СБУ, приемная господина [главы ведомства Василия] Малюка" и так далее", – заявил спикер.

По его словам, Россия это делает с 2014 года.

15 июля ФСБ заявила о задержании 14 июля группы, члены которой якобы планировали покушение на Симоньян и Собчак. ФСБ утверждает, что за убийство Симоньян и Собчак Служба безопасности Украины якобы обещала этим "неонацистам" 1,5 млн руб. (около 600 тыс. грн) за каждую жертву.

Контекст:

Симоньян – главный редактор государственного телеканала RT, информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik.

Против Симоньян, как указано на сайте украинского Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, ввели санкции Евросоюз, Канада, Великобритания и ряд других стран.

19 мая Симоньян сообщила в Telegram, что получила бандероль "со следами взрывчатки". Затем она уточнила, что бандероль доставили из Гонконга, в ней не оказалось взрывного устройства. По ее словам, в посылке была "некая "вибропуля" для сексуальных развлечений. "А по мне, так пенал какой-то", – написала Симоньян.

Собчак внесена в базу сайта "Миротворец" из-за посещения ею оккупированного Крыма (пресс-секретарь утверждала, что Собчак ездила на полуостров якобы для создания независимого репортажа в апреле и июле 2014 года). После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году она публично назвала украинцев нацистами, а спустя время так же высказалась в адрес полка "Азов"

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ксения Собчак, Маргарита Симоньян, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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