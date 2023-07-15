ФСБ РФ объявила, что на Собчак и Симоньян якобы готовили покушение. Среди подозреваемых – российские подростки

По версии российской спецслужбы, 14 июля в Москве и Рязанской области РФ задержали членов "неонацистской группировки" "Параграф-88", у них якобы нашли автомат Калашникова с 90 патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, средства связи и "компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".

ФСБ утверждает, что за убийство Симоньян и Собчак Служба безопасности Украины якобы обещала этим "неонацистам" 1,5 млн руб. (около 600 тыс. грн) за каждую жертву.

Связанный с Собчак Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что связывался с представителями "Параграфа-88". Там подтвердили факт задержания их соратников, но опровергли информацию о подготовке покушений.

"На вопрос о сотрудничестве с СБУ они заявили, что не являются "заукраинцами и тем более трансукраинцами". "Но друзья у нас в Украине есть. Конкретно из задержанных никто там никогда не был", – цитирует своего собеседника канал.

Позже "Осторожно, новости" сообщил, что суд арестовал семерых фигурантов дела о "покушении" на Собчак и Симоньян, но – по статье о хулиганстве.

Среди арестованных – четверо несовершеннолетних.

В сети также распространили видео допроса 18-летнего Михаила Балашова из "Параграфа-88". Он говорит, что с ним якобы "связались спецслужбы Украины" и предложили "сжигать релейные шкафы" (видимо, на железной дороге), а позже "предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак".

"Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб", – заявил Балашов.