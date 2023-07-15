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ФСБ РФ объявила, что на Собчак и Симоньян якобы готовили покушение. Среди подозреваемых – российские подростки

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Ранее Симоньян говорила, что получала бандероль "со следами взрывчатки"
Ранее Симоньян говорила, что получала бандероль "со следами взрывчатки"
Фото: ЕРА

15 июля Федеральная служба безопасности страны-агрессора России объявила о задержании накануне группы, члены которой якобы планировали покушение на пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает "Медуза".

По версии российской спецслужбы, 14 июля в Москве и Рязанской области РФ задержали членов "неонацистской группировки" "Параграф-88", у них якобы нашли автомат Калашникова с 90 патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, средства связи и "компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".

ФСБ утверждает, что за убийство Симоньян и Собчак Служба безопасности Украины якобы обещала этим "неонацистам" 1,5 млн руб. (около 600 тыс. грн) за каждую жертву.

Связанный с Собчак Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что связывался с представителями "Параграфа-88". Там подтвердили факт задержания их соратников, но опровергли информацию о подготовке покушений.

"На вопрос о сотрудничестве с СБУ они заявили, что не являются "заукраинцами и тем более трансукраинцами". "Но друзья у нас в Украине есть. Конкретно из задержанных никто там никогда не был", – цитирует своего собеседника канал.

Позже "Осторожно, новости" сообщил, что суд арестовал семерых фигурантов дела о "покушении" на Собчак и Симоньян, но – по статье о хулиганстве.

Среди арестованных – четверо несовершеннолетних.

В сети также распространили видео допроса 18-летнего Михаила Балашова из "Параграфа-88". Он говорит, что с ним якобы "связались спецслужбы Украины" и предложили "сжигать релейные шкафы" (видимо, на железной дороге), а позже "предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак".

"Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб", – заявил Балашов.

Контекст:

Симоньян – главный редактор государственного телеканала RT, информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik.

Против Симоньян, как указано на сайте украинского Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, ввели санкции Евросоюз, Канада, Великобритания и ряд других стран.

19 мая Симоньян сообщила в Telegram, что получила бандероль "со следами взрывчатки". Затем она уточнила, что бандероль доставили из Гонконга, в ней не оказалось взрывного устройства. По ее словам, в посылке была "некая "вибропуля" для сексуальных развлечений. "А по мне, так пенал какой-то", – написала Симоньян.

Собчак внесена в базу сайта "Миротворец" из-за посещения ею оккупированного Крыма (пресс-секретарь утверждала, что Собчак ездила на полуостров якобы для создания независимого репортажа в апреле и июле 2014 года). После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году она публично назвала украинцев нацистами, а спустя время так же высказалась в адрес полка "Азов"

По информации российского политолога Станислава Белковского, Собчак находится в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, это, по его мнению, "безусловно, человек путинской плеяды"

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СБУ, Ксения Собчак, пропаганда, ФСБ, покушение, Маргарита Симоньян, спецслужбы, подростки
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