Подозреваемый в госизмене нардеп Пономарев контактировал с ФСБ и запустил бизнес в оккупированном Бердянске – "Схеми"

Журналисты получили данные о передвижении депутата, биллинги его телефона и переписки его соратников, а также перехваты телефонных разговоров российских оккупантов и местных коллаборантов и документы о том, как и на кого работает бизнес Пономарева в Бердянске и России.

Согласно анализу биллинга мобильного телефона Пономарева, депутат выехал из Киева в Бердянск в ночь на 25 февраля 2022 года. Там расположен мажоритарный округ, по которому Пономарев избрался в парламент. В тот момент уже было известно, что военная колонна РФ двигается в сторону города, говорится в расследовании. По приезду Пономарев отправился на свое агропредприятие "Бердянские жатки", а ночевал на базе отдыха "Лебеди" на Бердянской косе, которая зарегистрирована на его сестру.

В следующие три недели Пономарев почти каждый день ездил на свои предприятия – "Бердянские жатки", а также "Азмол" и "НВП Агринол". Время от времени его телефон попадал в зону действия вышки мобильной связи рядом с горадминистрацией, где оккупанты разместили свой штаб. 1 марта, когда росгвардия захватила здание горсовета, телефон депутата пробыл там около двух часов, говорится в расследовании.

21 марта соратники по партии заявили, что Пономарев якобы был похищен. Сам он заявляет, что находился в следственном изоляторе, где оккупанты применяли к нему "химпрепараты" и "физическое воздействие". Согласно перехватам разговоров представителей оккупационной власти и окружения депутата, его действительно ограничили в передвижении на 10 дней, однако отношение к нему и условия содержания отличались от условий, в которых находились другие захваченные украинцы.

По данным журналистов, ему разрешали передавать необходимые вещи и общаться с родственниками и помощниками. Контакт с ним обеспечивал сотрудник ФСБ РФ с позывным "Богун", говорится в расследовании. Сам Пономарев в комментарии "Схемам" подтвердил, что общался с ним, но убеждает, что отношения были как между "подследственным и следователем", "под давлением".

Из разговора "Богуна" с помощником Пономарева Вячеславом Полищуком, на которого записана компания "НВП Агринол", журналисты сделали вывод, что депутат договорился с оккупантами о запуске своего бизнеса.

"Все нормально, мы там посидели так долго, даже посмеялись, пообсуждали разные дела там. Если я не ошибаюсь, ты мне говорил о том, что нужен сигнал, чтобы предприятия работали? (…) Он сказал да", – сообщил "Богун" Полищуку.

Судя по перепискам и телефонным разговорам, депутат после этого начал появляться на своих предприятиях и скоро дал команду запускать производство.

Журналисты установили, что на предприятиях депутата после начала оккупации и с приездом туда Пономарева продолжили производство моторных масел. Сырье завозили из России, туда же отправляли и по меньшей мере часть продукции. Компания регулярно оплачивала услуги по перевозке грузов, место вывоза – Бердянск. Продукцию везли в такие российские города как Липецк, Ростов, Новомосковск, Москва, Волгоград, Нижний Тагил, Армавир.

Сам нардеп уверяет, что контроль над своими предприятиями он потерял в первый день, когда в город вошли военные РФ, и его бизнес перестал работать.

Также "Схемы" установили, что компании Пономарева помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе. Об этом свидетельствуют записи телефонных перехватов за апрель 2022 года, на которых так называемый "мэр" захваченного Бердянска Александр Сауленко в разговоре с "заместителем" Михаилом Грицаем обсуждают, что команду по ремонту может дать только Пономарев, но это можно сделать из-за договоренностей с "Богуном". Согласно дальнейшей переписке, в июле 2022 года между так называемым заместителем главы оккупационных властей Бердянска Олегом Бойко с Полищуком, компании Пономарева на это согласились.

Во время проведения так называемых референдумов по "присоединению" захваченных украинских территорий в состав РФ в сентябре 2022 года Пономарев уехал в Крым, говорится в расследовании. В сети есть видео за сентябрь 2022, где он вместе с помощницей Софией в торговом центре в Симферополе. Из Крыма через РФ Пономарев выехал на собственном автомобиле с украинскими номерами в Грузию, где у депутата тоже обустроено производство моторных масел.

Журналистам Пономарев заявил, что выехать из Бердянска ему помогли подразделения Сил специальных операций Украины, он в ответ на запрос журналистов в командовании отрицали причастность к вывозу Пономарева с оккупированных Россией территорий.

Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что СБУ подтвердила факт наличия у него российского гражданства и передала эту информацию в Государственную миграционную службу. Лишить его мандата депутата можно из-за приговора или прекращения гражданства Украины, а такое решение может вынести только президент своим указом, говорится в расследовании.