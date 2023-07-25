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Подозреваемый в госизмене нардеп Пономарев контактировал с ФСБ и запустил бизнес в оккупированном Бердянске – "Схеми"

Подозреваемый в госизмене нардеп Пономарев контактировал с ФСБ и запустил бизнес в оккупированном Бердянске – "Схеми"

Фото: Громадська приймальня народного депутата України Олександра Пономарьова / Facebook

Народный депутат от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Александр Пономарев за полгода пребывания в оккупированном Бердянске Запорожской области контактировал с представителями ФСБ и оккупационных властей и завозил продукцию из РФ для своих предприятий. Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радіо Свобода"), опубликованном 24 июля.

Журналисты получили данные о передвижении депутата, биллинги его телефона и переписки его соратников, а также перехваты телефонных разговоров российских оккупантов и местных коллаборантов и документы о том, как и на кого работает бизнес Пономарева в Бердянске и России.

Согласно анализу биллинга мобильного телефона Пономарева, депутат выехал из Киева в Бердянск в ночь на 25 февраля 2022 года. Там расположен мажоритарный округ, по которому Пономарев избрался в парламент. В тот момент уже было известно, что военная колонна РФ двигается в сторону города, говорится в расследовании. По приезду Пономарев отправился на свое агропредприятие "Бердянские жатки", а ночевал на базе отдыха "Лебеди" на Бердянской косе, которая зарегистрирована на его сестру.

В следующие три недели Пономарев почти каждый день ездил на свои предприятия – "Бердянские жатки", а также "Азмол" и "НВП Агринол". Время от времени его телефон попадал в зону действия вышки мобильной связи рядом с горадминистрацией, где оккупанты разместили свой штаб. 1 марта, когда росгвардия захватила здание горсовета, телефон депутата пробыл там около двух часов, говорится в расследовании.

21 марта соратники по партии заявили, что Пономарев якобы был похищен. Сам он заявляет, что находился в следственном изоляторе, где оккупанты применяли к нему "химпрепараты" и "физическое воздействие". Согласно перехватам разговоров представителей оккупационной власти и окружения депутата, его действительно ограничили в передвижении на 10 дней, однако отношение к нему и условия содержания отличались от условий, в которых находились другие захваченные украинцы.

По данным журналистов, ему разрешали передавать необходимые вещи и общаться с родственниками и помощниками.  Контакт с ним обеспечивал сотрудник ФСБ РФ с позывным "Богун", говорится в расследовании. Сам Пономарев в комментарии "Схемам" подтвердил, что общался с ним, но убеждает, что отношения были как между "подследственным и следователем", "под давлением".

Из разговора "Богуна" с помощником Пономарева Вячеславом Полищуком, на которого записана компания "НВП Агринол", журналисты сделали вывод, что депутат договорился с оккупантами о запуске своего бизнеса.

"Все нормально, мы там посидели так долго, даже посмеялись, пообсуждали разные дела там. Если я не ошибаюсь, ты мне говорил о том, что нужен сигнал, чтобы предприятия работали? (…) Он сказал да", – сообщил "Богун" Полищуку.

Судя по перепискам и телефонным разговорам, депутат после этого начал появляться на своих предприятиях и скоро дал команду запускать производство.

Журналисты установили, что на предприятиях депутата после начала оккупации и с приездом туда Пономарева продолжили производство моторных масел. Сырье завозили из России, туда же отправляли и по меньшей мере часть продукции. Компания регулярно оплачивала услуги по перевозке грузов, место вывоза – Бердянск. Продукцию везли в такие российские города как Липецк, Ростов, Новомосковск, Москва, Волгоград, Нижний Тагил, Армавир.

Сам нардеп уверяет, что контроль над своими предприятиями он потерял в первый день, когда в город вошли военные РФ, и его бизнес перестал работать.

Также "Схемы" установили, что компании Пономарева помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе. Об этом свидетельствуют записи телефонных перехватов за апрель 2022 года, на которых так называемый "мэр" захваченного Бердянска Александр Сауленко в разговоре с "заместителем" Михаилом Грицаем обсуждают, что команду по ремонту может дать только Пономарев, но это можно сделать из-за договоренностей с "Богуном". Согласно дальнейшей переписке, в июле 2022 года между так называемым заместителем главы оккупационных властей Бердянска Олегом Бойко с Полищуком, компании Пономарева на это согласились.

Во время проведения так называемых референдумов по "присоединению" захваченных украинских территорий в состав РФ в сентябре 2022 года Пономарев уехал в Крым, говорится в расследовании. В сети есть видео за сентябрь 2022, где он вместе с помощницей Софией в торговом центре в Симферополе. Из Крыма через РФ Пономарев выехал на собственном автомобиле с украинскими номерами в Грузию, где у депутата тоже обустроено производство моторных масел.

Журналистам Пономарев заявил, что выехать из Бердянска ему помогли подразделения Сил специальных операций Украины, он в ответ на запрос журналистов в командовании отрицали причастность к вывозу Пономарева с  оккупированных Россией территорий.

Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что СБУ подтвердила факт наличия у него российского гражданства и передала эту информацию в Государственную миграционную службу. Лишить его мандата депутата можно из-за приговора или прекращения гражданства Украины, а такое решение может вынести только президент своим указом, говорится в расследовании.

Контекст:

Александр Пономарев уже в третий раз избран народным депутатом: раньше он был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа", а в этом созыве является членом фракции ОПЗЖ. В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, поставляющих масла для украинской бронетехники.

Одна из компаний депутата – "Агринол" – попала в 2017 году в громкий скандал, пишет "Фокус". Ее проверяют на причастность к умышленному повреждению более 20 танков ВСУ – из-за поставок якобы некачественных смазочных масел. СБУ в конце июля 2017-го открыла по этому факту уголовное производство.

В декабре 2021 года "Схемы" сообщали, что у Пономарева есть российское гражданство. Подтверждение этой информации "Схемы" получили сразу из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе "Роспаспорт".

24 июля Пономареву сообщили о подозрении в государственной измене.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Запорожская область, Бердянск, расследование, госизмена, война России против Украины, политик Александр Пономарев, ОПЗЖ
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