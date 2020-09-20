"Подписанты должны быть равны". Кравчук объяснил, что нужно менять в Минских соглашениях

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает неправильным, что Россия не несет ответственности за подписанные ей документы по Донбассу.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 20 сентября, рассказал, что нужно, по его мнению, менять в Минских соглашениях.

"Скажем, сейчас Россия занимает позицию, что она там, так сказать, наблюдатель, хотя подписывает документы вместе с Украиной, но говорит – она не несет ответственности за то, что подписывает. Мол, это внутреннее, война в Донбассе – это внутреннее дело Украины. Вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может нам помогать, ну не нам, так скажем, ОРДЛО. Такой позиции не может быть", – сказал он.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, "надо, чтобы все подписанты любого международного документа были равны, обязательно".

"Значит, это надо отрегулировать. Надо отрегулировать механизмы, как эти решения принимаемые будут выполняться, и третье – надо четко, более четко, более ясно определить полномочия организации, которая это делает. Ну, скажем, в данном случае речь идет о трехсторонней контактной группе. Полномочий ее каких-то выписанных уставом или какими-то документами не существует. Ну, много еще чего другого можно предложить, чтобы отработать тот механизм, который нужен, но ну может до этого времени и война закончится, тогда не нужно будет ничего менять. Я хотел бы, чтобы это произошло", – объяснил Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. С украинской стороны документ согласовал пятый президент страны Петр Порошенко, с российской – Путин.