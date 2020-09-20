На Донбассе боевики сегодня один раз нарушили договоренности о прекращении огня – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, боевики стреляли в сторону позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоалександровка.

20 сентября боевики на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток, 20 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы. Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – подчеркнули в пресс-центре.

По состоянию на 7.30 нарушений перемирия со стороны боевиков зафиксировано не было.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.