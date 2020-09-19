До конца сентября Красный Крест будет допущен на неподконтрольную территорию – Ермак

Украина до сих пор не может установить имена всех своих граждан, которые находятся в плену сепаратистов на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Свобода слова Савки Шустера" на телеканале "Украина" 18 сентября.
По его словам, Международный комитет Красного Креста получит доступ на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей до конца сентября.
"До конца этого месяца Красный Крест будет допущен на неподконтрольную территорию. Это позволит продолжить работу по обмену пленными, потому что мы до сих пор не можем установить всех наших людей", – сказал Ермак.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.