До конца сентября Красный Крест будет допущен на неподконтрольную территорию – Ермак

Доступ Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории Донбасса позволит продолжить работу по обмену пленными. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак заявил, что доступ Красного Креста на оккупированную территорию позволит активизировать работу по обмену пленными Фото: president.gov.ua

Украина до сих пор не может установить имена всех своих граждан, которые находятся в плену сепаратистов на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Свобода слова Савки Шустера" на телеканале "Украина" 18 сентября.

По его словам, Международный комитет Красного Креста получит доступ на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей до конца сентября.

"До конца этого месяца Красный Крест будет допущен на неподконтрольную территорию. Это позволит продолжить работу по обмену пленными, потому что мы до сих пор не можем установить всех наших людей", – сказал Ермак.