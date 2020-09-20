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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе в результате обстрела боевиками ранение получил украинский военный – штаб ООС

19 сентября представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь в районе Песок, Павлополя и Водяного в Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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С начала новых суток по всей линии разграничения наблюдается тишина
С начала новых суток по всей линии разграничения наблюдается тишина
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески [Донецкой области], где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций", – говорится в сообщении.

Один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Ему оказали домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

"Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя [Донецкой области]. Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное [Донецкой области]. На этом участке замечен пролет вражеского беспилотного  летательного аппарата типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение. Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", – сообщили в штабе.

С начала новых суток по всей линии разграничения наблюдается тишина, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/952639081895375

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Донбасс, провокации, перемирие, беспилотники, Пески, Павлополь, украинский военный, Водяное, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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