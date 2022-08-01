После отмены льготного ввоза доходы таможни Украины увеличились на 82% – Железняк

21 июня Верховная Рада Украина отменила отдельные льготы по налогообложению, принятые в начале войны Фото: Державна митна служба України / Telegram

По его словам, рост поступлений за месяц составил 82%.

В июне этот показатель был на уровне 12,6 млрд грн, говорится в сообщении.

"То есть отмена льгот на пошлины дала только за месяц в бюджет плюс 10,3 млрд грн", – написал нардеп.

Кроме того, он отметил, что на объеме поступлений отразился рост курса валюты.

21 июня Верховная Рада Украина отменила отдельные льготы по налогообложению, принятые в начале войны. Закон №7418 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты отменил льготное оформление автомобилей при их пересечении границы.