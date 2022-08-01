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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После отмены льготного ввоза доходы таможни Украины увеличились на 82% – Железняк

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21 июня Верховная Рада Украина отменила отдельные льготы по налогообложению, принятые в начале войны
21 июня Верховная Рада Украина отменила отдельные льготы по налогообложению, принятые в начале войны
Фото: Державна митна служба України / Telegram

Украинская таможня в июле обеспечила поступление в бюджет 22,9 млрд грн. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, рост поступлений за месяц составил 82%. 

В июне этот показатель был на уровне 12,6 млрд грн, говорится в сообщении.

"То есть отмена льгот на пошлины дала только за месяц в бюджет плюс 10,3 млрд грн", – написал нардеп.

Кроме того, он отметил, что на объеме поступлений отразился рост курса валюты.

21 июня Верховная Рада Украина отменила отдельные льготы по налогообложению, принятые в начале войны. Закон №7418 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты отменил льготное оформление автомобилей при их пересечении границы.

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.

24 апреля в Раде регистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, НДС и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объясняли необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.

По состоянию на 13 июня в Украину по льготному растаможиванию ввезли около 163 тыс. автомобилей. "Общая сумма предоставленной льготы – 17,8 млрд грн", – написал Железняк в Telegram. 

Теги: Украина, таможня, таможенный сбор, Ярослав Железняк
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