После отмены льготного ввоза доходы таможни Украины увеличились на 82% – Железняк

По его словам, рост поступлений за месяц составил 82%.
В июне этот показатель был на уровне 12,6 млрд грн, говорится в сообщении.
"То есть отмена льгот на пошлины дала только за месяц в бюджет плюс 10,3 млрд грн", – написал нардеп.
Кроме того, он отметил, что на объеме поступлений отразился рост курса валюты.
21 июня Верховная Рада Украина отменила отдельные льготы по налогообложению, принятые в начале войны. Закон №7418 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты отменил льготное оформление автомобилей при их пересечении границы.
Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.
24 апреля в Раде регистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, НДС и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объясняли необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.
По состоянию на 13 июня в Украину по льготному растаможиванию ввезли около 163 тыс. автомобилей. "Общая сумма предоставленной льготы – 17,8 млрд грн", – написал Железняк в Telegram.