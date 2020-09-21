Посольство США призвало РФ уйти с Донбасса и из Крыма и освободить незаконно удерживаемых украинцев

Пока РФ не прекратит конфликт на Донбассе, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают, сказала временный поверенный по делам США в Украине Кристина Квин.

Посольство США в Киеве призвало Россию прекратить конфликт на Донбассе, вывести войска и деоккупировать Крым. Об этом по случаю Международного дня мира заявила временный поверенный по делам США в Украине Кристина Квин в видеообращении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter 21 сентября.

"Мы призываем Россию выбрать мир. Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свои жизни в мире и с полным признанием своих человеческих прав. Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе, и полностью не уйдет с Донбасса и из Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают", – сказала дипломат.

Квин также призвала РФ освободить всех украинцев, которых она лишила свободы "в наказание за их мирное несогласие".

"США остаются полностью приверженными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Мы вместе с украинским народом поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины.

У Міжнародний день миру ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України. pic.twitter.com/vlHdbVctd1 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 21, 2020

Международный день мира был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1982 году. Начиная с 2002 года его ежегодно отмечают 21 сентября.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.