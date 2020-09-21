С начала суток боевики на Донбассе два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования России открывали огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия и гранатомета, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

С начала суток 21 сентября пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи Марьинки Донецкой области из стрелкового оружия и гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2 (три выстрела). Боевых потерь среди украинских военных нет, проинформировали в штабе.

Кроме того, 20 сентября незаконные вооруженные формирования России вели огонь из стрелкового оружия в районе Новоалександровки Луганской области. "Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли", – отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.