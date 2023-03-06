Познер впервые высказался о войне на мероприятии антиамериканских феминисток. СМИ пишут, что он, хоть и с оговорками, транслирует пропаганду Кремля

Стрим, в котором принял участие Познер, был инициирован сообществом Code Pink, называющим себя "феминистской организацией, стремящейся к тому, чтобы покончить с войнами и империализмом США". В описании к видео говорится, что война в Украине началась в 2014 году, когда США "организовали переворот в Киеве, чтобы свергнуть режим, при котором Украина была нейтральной страной, и заменить ее на антироссийский и проамериканский режим, который немедленно начал войну против Донбасса", то есть оно копирует нарратив кремлевской пропаганды.

"Радио Свобода" пишет, что Познер начал выступление с почти часовой лекцией об исторических предпосылках войны, основные из которых – распад СССР и расширение НАТО на восток.

Он сказал, что признает ответственность Путина за вторжение, однако отмечает, что не считает его сумасшедшим, думая, что он руководствуется логикой и представляет геополитические интересы России. По его словам, США "щелкали медведя по носу", провоцируя Москву. Также Познер задается вопросом, как бы отреагировали США, если бы в Мексике к власти пришел антиамериканский президент и позвал на помощь российскую армию – зеркальная ситуация, по его мнению, произошла в Украине.

"В своем выступлении телеведущий, хоть и с оговорками, по многим пунктам фактически или поддерживает тезисы Кремля, или по крайней мере выступает с их пониманием", – резюмирует "Радио Свобода".

При этом многолетний ведущий российского "Первого канала" во время стрима обрушился с критикой на журналистов, освещающих агрессию РФ. Он заявил, что их ждут адские муки, и призвал "никому не доверять".

"Мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут", – сказал Познер, не назвав, кого именно он имеет в виду.

