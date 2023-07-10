"Пришло время расплаты". ГУР Минобороны Украины опубликовало видео с обратным отсчетом времени

На видео показаны фрагменты боев и подготовки украинских военных.

Видеоролик сопровождается обратным отсчетом времени, а на фоне звучит смех.

"Пришло время расплаты", – говорится в подписи к видео.

Никакой дополнительной информации в ГУР не предоставили.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.