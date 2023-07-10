"Пришло время расплаты". ГУР Минобороны Украины опубликовало видео с обратным отсчетом времени

На видео показаны фрагменты боев и подготовки украинских военных.
Видеоролик сопровождается обратным отсчетом времени, а на фоне звучит смех.
"Пришло время расплаты", – говорится в подписи к видео.
Никакой дополнительной информации в ГУР не предоставили.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
10 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала наступления на мелитопольском и бердянском направлениях силы обороны освободили от российских захватчиков 169 км² территории, а на бахмутском направлении – 24 км².
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 234 480 российских оккупантов.