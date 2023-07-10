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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пришло время расплаты". ГУР Минобороны Украины опубликовало видео с обратным отсчетом времени

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5 июня в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям
5 июня в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Telegram

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 10 июля опубликовало в Telegram видео, адресованное российским оккупантам.

На видео показаны фрагменты боев и подготовки украинских военных.

Видеоролик сопровождается обратным отсчетом времени, а на фоне звучит смех.

"Пришло время расплаты", – говорится в подписи к видео.

Никакой дополнительной информации в ГУР не предоставили.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

10 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала наступления на мелитопольском и бердянском направлениях силы обороны освободили от российских захватчиков 169 км² территории, а на бахмутском направлении – 24 км².

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 234 480 российских оккупантов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, наступление, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, силы обороны Украины
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