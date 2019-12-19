Пристайко: Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям

На переговорах в нормандском формате в Париже 9 декабря была достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей представителей Международного комитета Красного Креста. По мнению министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, представители организации могут приехать на Донбасс уже на этой неделе.

Пристайко отметил, что пока нет прогресса ни по одному из пунктов минских переговоров Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что в ближайшее время миссия Международного комитета Красного Креста получит доступ на оккупированную территорию Донбасса. Об этом говорится в Twitter МИД Украины 18 декабря.

"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в минском процессе, которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается", – отметил Пристайко.

"Розраховуємо, що вже цього тижня #ЧервонийХрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, якого за іншими напрямками дотепер не спостерігається",



-@VPrystaiko pic.twitter.com/5gQtn3BVIN — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 18, 2019

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе.

На переговорах в нормандском формате в Париже 9 декабря была достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей представителей МККК.

12 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №0885 "О внесении изменений в закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу". Отмечается, что "принятие закона позволит законодательно определить право представителей МККК беспрепятственно посещать лиц, взятых под стражу, в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны".