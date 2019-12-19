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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пристайко: Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям

На переговорах в нормандском формате в Париже 9 декабря была достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей представителей Международного комитета Красного Креста. По мнению министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, представители организации могут приехать на Донбасс уже на этой неделе.

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Пристайко отметил, что пока нет прогресса ни по одному из пунктов минских переговоров
Пристайко отметил, что пока нет прогресса ни по одному из пунктов минских переговоров
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что в ближайшее время миссия Международного комитета Красного Креста получит доступ на оккупированную территорию Донбасса. Об этом говорится в Twitter МИД Украины 18 декабря.

"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в минском процессе, которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается", – отметил Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе.

На переговорах в нормандском формате в Париже 9 декабря была достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей представителей МККК.

12 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №0885 "О внесении изменений в закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу". Отмечается, что "принятие закона позволит законодательно определить право представителей МККК беспрепятственно посещать лиц, взятых под стражу, в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны".

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Донбасс, переговоры, Красный Крест, Вадим Пристайко
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