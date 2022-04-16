Продукты от Фонда Рината Ахметова доставили в Покровский район

Продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook
5,6 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова получили жители Марьинки, Селидово, Курахово, Авдеевки и других населенных пунктов Покровского района, которые находятся на линии фронта. Об этом 16 апреля сообщили в Facebook Фонда.
В пресс-службе напомнили, что с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал жителям Донецкой области более 34 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.
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