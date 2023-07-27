Против украинки Соколовской, участвовавшей в российских пропагандистских шоу, в России открыли дело о "фейках про армию"

По данным следствия, Соколовская в марте-мае 2022 года "публично распространила в открытом доступе в Telegram под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины".
Янина Соколовская сотрудничала с несколькими российскими изданиями в Украине ("Известия в Украине", "Коммерсант", "РИА Новости", "Россия 24"), отмечает ОВД-Инфо. Кроме того, она часто участвовала в российских пропагандистских ток-шоу в качестве "эксперта".
В феврале 2023 года, через год после полномасштабного вторжения России в Украину, Соколовская заявила, что уехала из РФ в Европу вместе с семьей, пишет российское пропагандистское агентство РБК.