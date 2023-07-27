Против украинки Соколовской, участвовавшей в российских пропагандистских шоу, в России открыли дело о "фейках про армию"

По данным следствия, Соколовская в марте-мае 2022 года "публично распространила в открытом доступе в Telegram под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины".

Telegram-каналы Mash и Shot сообщили об обысках в московской квартире Соколовской.