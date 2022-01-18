В России требуют возбудить против Шендеровича дело о реабилитации нацизма за слова о "победобесии"

Поводом для обращения стали высказывания Шендеровича в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 6 мая 2021 года. Представителей "Ветеранов России" возмутило, что писатель называл парад, шествие "Бессмертный полк" и другие мероприятия в честь 9 мая "победобесием" и "глумлением прежде всего над теми, кто в этой страшной войне пострадал".

Писатель также критиковал лозунг "Можем повторить", который стал популярным в России в последние годы перед празднованием Дня Победы.

"Можем повторить", – радостно говорим мы. Эти похабные рисуночки. Что мы можем повторить? Это может говорить что? Катынь (российское село, где в 1940 году произошло массовое убийство польских пленных офицеров и советских граждан органами НКВД. – "ГОРДОН") можем повторить? 700 тыс. военнопленных летом 41-го года. Концлагеря? Что мы можем повторить? Пушечное мясо. Пехоту, которая разминирует танковые минные поля. Как Жуков хвастался перед Эйзенхауэром. Пехоту вперед пускаем. Семь к одному – потери по отношению к немцам", – сказал Шендерович в эфире.

"Ветераны России" сочли это "обесцениванием надписей, оставленных советскими солдатами в мае 1945 года на поверженном Рейхстаге", а также пропагандой "ложного мнения", что советский маршал Георгий Жуков "телами советских солдат обезвреживал немецкие минные заграждения".