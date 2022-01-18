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В России требуют возбудить против Шендеровича дело о реабилитации нацизма за слова о "победобесии"

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Шендерович уехал из России
Шендерович уехал из России
Фото: Виктор Шендерович / Facebook

В РФ общественное движение "Ветераны России" требует возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма против российского писателя и журналиста Виктора Шендеровича. Об этом 17 января сообщили на сайте организации.

Поводом для обращения стали высказывания Шендеровича в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 6 мая 2021 года. Представителей "Ветеранов России" возмутило, что писатель называл парад, шествие "Бессмертный полк" и другие мероприятия в честь 9 мая "победобесием" и "глумлением прежде всего над теми, кто в этой страшной войне пострадал".

Писатель также критиковал лозунг "Можем повторить", который стал популярным в России в последние годы перед празднованием Дня Победы.

"Можем повторить", – радостно говорим мы. Эти похабные рисуночки. Что мы можем повторить? Это может говорить что? Катынь (российское село, где в 1940 году произошло массовое убийство польских пленных офицеров и советских граждан органами НКВД. – "ГОРДОН") можем повторить? 700 тыс. военнопленных летом 41-го года. Концлагеря? Что мы можем повторить? Пушечное мясо. Пехоту, которая разминирует танковые минные поля. Как Жуков хвастался перед Эйзенхауэром. Пехоту вперед пускаем. Семь к одному – потери по отношению к немцам", – сказал Шендерович в эфире.

"Ветераны России" сочли это "обесцениванием надписей, оставленных советскими солдатами в мае 1945 года на поверженном Рейхстаге", а также пропагандой "ложного мнения", что советский маршал Георгий Жуков "телами советских солдат обезвреживал немецкие минные заграждения".

Контекст:

Шендерович – российский журналист и писатель, который регулярно критикует российскую власть. В 2010 году он подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В 2014-м был одним из подписантов обращения, критикующего аннексию Крыма и опубликованного "Эхо Москвы".

30 декабря 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Шендеровича в реестр "иностранных агентов". Писатель говорил, что не собирается уезжать из РФ в связи с этим

Суд в Санкт-Петербурге в конце декабря обязал Шендеровича выплатить 100 тыс. руб. ($1,36 тыс.) в пользу бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации причиненного морального вреда за высказывания в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Писатель назвал предпринимателя "хозяином ЧВК "Вагнер", а также "уголовником" и "убийцей". Суд счел эти сведения недостоверными и обязал Шендеровича и "Эхо Москвы" опровергнуть их.

После этого Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича уголовного дела о клевете, сообщило "Радио Свобода". Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

10 января 2022-го Шендерович сообщил в Facebook, что решил уехать из России. "Речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы, разумеется... Тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве – или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий", – пояснил свою позицию писатель.

Куда именно уехал Шендерович, он прямо не говорил, однако 11 января намекнул, что находится в Польше.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, нацизм, Виктор Шендерович, уголовное дело
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