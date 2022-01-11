"Угадайте, в каком городе меня вербуют". Шендерович намекнул, где находится после отъезда из России

Вечером 11 января он опубликовал в Facebook фотографию главного редактора польской Gazety Wyborczej Адама Михника.

"А теперь угадайте, в каком городе Европы меня вербуют..." – написал Шендерович.

Контекст:

30 декабря 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Шендеровича в реестр "иностранных агентов". Писатель говорил, что не собирается уезжать из РФ в связи с этим. "Никаких зароков я не даю, по крайней мере, это поганое тавро, которое на меня повесили, – не повод хлопать дверью", – пояснял он.

Суд в Санкт-Петербурге в конце декабря обязал Шендеровича выплатить 100 тыс. руб. ($1,36 тыс.) в пользу Пригожина, известного как "повар Путина", по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации причиненного морального вреда за высказывания в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Писатель назвал предпринимателя "хозяином ЧВК "Вагнер", а также "уголовником" и "убийцей". Суд счел эти сведения недостоверными и обязал Шендеровича и "Эхо Москвы" опровергнуть их.

После этого Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича уголовного дела о клевете, сообщило "Радио Свобода". Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

10 января 2022-го Шендерович сообщил в Facebook, что решил уехать из России. "Речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы, разумеется... Тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве – или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий", – пояснил свою позицию писатель.

Куда именно уехал Шендерович, он не уточнял. Известно, что у него есть израильское гражданство.