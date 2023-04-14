Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины – Подоляк

"Давайте откровенно… Неправильная финализация войны будет означать поражение западной системы безопасности в противостоянии российской диктатуре. Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины. В противном случае войны, терактов по всему миру и операций российских спецслужб не избежать", – написал он.

Давайте відверто… Неправильна фіналізація війни означатиме поразку західної системи безпеки у протистоянні з * диктатурою. Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу * . Інакше війни, терактів по всьому світу та операцій * спецслужб не уникнути

Контекст:

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и развязала вооруженный конфликт на востоке Украины, в ходе которого были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.