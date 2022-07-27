Рада запретила взыскивать просроченные долги бойцов ЗСУ, ТрО и их семей до конца военного положения – закон

Запрет будет действовать в период военного положения и в течение 90 дней после его отмены Фото: Верховна Рада України / Facebook

Документ временно запрещает банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взимать с военных просроченные долги.

Действие закона распространяется на следующие категории:

военнослужащие ВСУ, других образованных согласно законам Украины формирований и правоохранительных органов специального назначения;

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящие военную службу на территории Украины;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лица, находящиеся в плену;

лица, пропавшие без вести.

За проголосовали 302 депутата, сообщил Железняк.

Закон будет действовать в период военного положения в Украине и в течение 90 дней после его отмены.