Раненный возле Херсона журналист La Repubblica нарушил правила поведения для СМИ в условиях боевых действий – Минкульт

Об этом 27 апреля в Facebook проинформировал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины.
В результате российской атаки погиб помогавший Зунино освещать войну в Украине репортер Богдан Битик.
Медийщики стали жертвами засады, скорее всего, российских снайперов, указали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По данным правительственной организации, Зунино "не уведомил о своей работе в городе ответственных пресс-офицеров".
"А уже на месте проигнорировал заблаговременные предупреждения украинских военных об опасности и крики: "Danger, sir!" – сказано в сообщении. – Зунино как руководитель был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью Press, но и с броней внутри него. Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий".
В любом случае убийство и ранения журналистов является очередным военным преступлением РФ, резюмировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Об обстреле российскими оккупантами района Антоновского моста 26 апреля сообщили в Офисе президента.
Как указали в Офисе генпрокурора Украины, в результате атаки погиб гражданский и ранен журналист La Repubblica. "Он работал над материалом о жизни в городе, который долгое время был в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ. Он доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", – рассказали в ОГПУ.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни проинформировал в Twitter, что ранение в плечо во время атаки беспилотника возле Херсона получил журналист издания La Repubblica Зунино. Помогавший ему Битик погиб от огня российского снайпера, написало итальянское издание.
В полиции Херсонской области уточнили в Facebook, что оба мужчины имели отметки Press на средствах индивидуальной защиты и одежде. Обстрел произошел около 14.00.