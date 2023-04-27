Раненный возле Херсона журналист La Repubblica нарушил правила поведения для СМИ в условиях боевых действий – Минкульт

В результате российского обстрела в районе Антоновского моста погиб помогавший Зунино освещать войну в Украине репортер Битик Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram (иллюстративный)

Об этом 27 апреля в Facebook проинформировал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины.

В результате российской атаки погиб помогавший Зунино освещать войну в Украине репортер Богдан Битик.

Медийщики стали жертвами засады, скорее всего, российских снайперов, указали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По данным правительственной организации, Зунино "не уведомил о своей работе в городе ответственных пресс-офицеров".

"А уже на месте проигнорировал заблаговременные предупреждения украинских военных об опасности и крики: "Danger, sir!" – сказано в сообщении. – Зунино как руководитель был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью Press, но и с броней внутри него. Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий".

В любом случае убийство и ранения журналистов является очередным военным преступлением РФ, резюмировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.