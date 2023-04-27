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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раненный возле Херсона журналист La Repubblica нарушил правила поведения для СМИ в условиях боевых действий – Минкульт

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В результате российского обстрела в районе Антоновского моста погиб помогавший Зунино освещать войну в Украине репортер Битик
В результате российского обстрела в районе Антоновского моста погиб помогавший Зунино освещать войну в Украине репортер Битик
Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram (иллюстративный)

Журналист итальянского издания La Repubblica Коррадо Зунино, который 26 апреля получил ранения в районе Антоновского моста возле Херсона в результате российского обстрела, проигнорировал предостережения украинских военных.

Об этом 27 апреля в Facebook проинформировал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины.

В результате российской атаки погиб помогавший Зунино освещать войну в Украине репортер Богдан Битик.

Медийщики стали жертвами засады, скорее всего, российских снайперов, указали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По данным правительственной организации, Зунино "не уведомил о своей работе в городе ответственных пресс-офицеров".

"А уже на месте проигнорировал заблаговременные предупреждения украинских военных об опасности и крики: "Danger, sir!" – сказано в сообщении. – Зунино как руководитель был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью Press, но и с броней внутри него. Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий".

В любом случае убийство и ранения журналистов является очередным военным преступлением РФ, резюмировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/pfbid07G3emMJiQ8Dh2hAMBHGXQFiNwn9vAdpTGxJUJKzQwBieWBrzXm6RMpZ3nB7vWF9al

Контекст:

Об обстреле российскими оккупантами района Антоновского моста 26 апреля сообщили в Офисе президента.

Как указали в Офисе генпрокурора Украины, в результате атаки погиб гражданский и ранен журналист La Repubblica. "Он работал над материалом о жизни в городе, который долгое время был в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ. Он доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", – рассказали в ОГПУ.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни проинформировал в Twitter, что ранение в плечо во время атаки беспилотника возле Херсона получил журналист издания La Repubblica Зунино. Помогавший ему Битик погиб от огня российского снайпера, написало итальянское издание.

В полиции Херсонской области уточнили в Facebook, что оба мужчины имели отметки Press на средствах индивидуальной защиты и одежде. Обстрел произошел около 14.00.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Херсон, убийство, снайпер, военные, Минкульт, жертвы, журналисты, обстрелы, война России против Украины, безопасность, погибшие, ранение, российские оккупанты
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