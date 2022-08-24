Резников назвал одну из главных угроз в войне для Украины

На вопрос, не боится ли он, что международное сообщество начнет уставать от войны в Украине, Резников сказал: "Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить как с тобой, общаться, спрашивать людей, не будь на этой усталости. Потому что это очень, очень опасно для нас", – заявил он.
В то же время, по словам Резникова, "худший сценарий" для Украины позади.
Министр сказал, что сейчас "мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений", и Украина сделала там "много хороших сдерживающих факторов". По его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны после начала контрнаступательной кампании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в ходе которых были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с первого дня вторжения наносят по территории Украины ракетные и авиаудары, ведут обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого оружия.