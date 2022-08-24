Резников назвал одну из главных угроз в войне для Украины

На вопрос, не боится ли он, что международное сообщество начнет уставать от войны в Украине, Резников сказал: "Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить как с тобой, общаться, спрашивать людей, не будь на этой усталости. Потому что это очень, очень опасно для нас", – заявил он.

В то же время, по словам Резникова, "худший сценарий" для Украины позади.

Министр сказал, что сейчас "мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений", и Украина сделала там "много хороших сдерживающих факторов". По его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны после начала контрнаступательной кампании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)