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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников пошутил про "новый состав "Черноморца" из министров обороны, которые побывали в Одессе

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Министр поблагодарил коллег за верность Украине и поддержку в борьбе с российской агрессией
Министр поблагодарил коллег за верность Украине и поддержку в борьбе с российской агрессией
Фото: ЕРА

Из иностранных министров обороны, которые с начала полномасштабного вторжения России в Украину приезжали в Одессу, можно собрать новый состав местной футбольной команды "Черноморец". Об этом министр обороны Украины Алексей Резников 23 апреля написал в Twitter.

Он опубликовал фотоколлаж, на котором с футболками "Черноморца" изображены он и его коллеги Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Арвидас Анушаускас (Литва), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита Роблес (Испания).

"Мы подобрали достойных игроков на этот футбольный сезон. Там жесткие требования: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и приверженными победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. На этот раз я буду играть вратарем", – написал Резников.

Он отметил, что все "игроки" знают домашний стадион ФК "Черноморец", видели раздевалку и даже выходили на поле. Министр поблагодарил коллег за верность Украине и поддержку в борьбе с российской агрессией.

Теги: Министерство обороны Украины, Алексей Резников, война России против Украины, Арвидас Анушаускас, Кайса Оллонгрен, Маргарита Роблес, Марио Баножич, Троэльс Лунд Поульсен
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