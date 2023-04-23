Резников пошутил про "новый состав "Черноморца" из министров обороны, которые побывали в Одессе

Министр поблагодарил коллег за верность Украине и поддержку в борьбе с российской агрессией Фото: ЕРА

Он опубликовал фотоколлаж, на котором с футболками "Черноморца" изображены он и его коллеги Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Арвидас Анушаускас (Литва), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита Роблес (Испания).

"Мы подобрали достойных игроков на этот футбольный сезон. Там жесткие требования: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и приверженными победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. На этот раз я буду играть вратарем", – написал Резников.

Он отметил, что все "игроки" знают домашний стадион ФК "Черноморец", видели раздевалку и даже выходили на поле. Министр поблагодарил коллег за верность Украине и поддержку в борьбе с российской агрессией.