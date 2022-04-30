РФ не может использовать боевую массу против Украины из-за отсутствия навыков и непостоянной поддержки с воздуха – британская разведка

"Россия надеется исправить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля. Россия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами. Она была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины. Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа", – говорится в сообщении.
Также, по данным разведки Великобритании, "недостатки в тактической координации россиян остаются".
"Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – добавили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 30, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/TU1DzgHpEu
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/mfMgJGMqAL
Полтомасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. В России войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля потери российских оккупантов составили около 23,2 тыс. военных личного состава, а также более 1 тыс. танков, 190 самолетов, 155 вертолетов и другое.