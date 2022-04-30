РФ не может использовать боевую массу против Украины из-за отсутствия навыков и непостоянной поддержки с воздуха – британская разведка

Российские оккупанты потеряли в Украине более 1 тыс. танков, сообщали в Генштабе ВСУ Фото: EPA

"Россия надеется исправить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля. Россия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами. Она была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины. Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа", – говорится в сообщении.

Также, по данным разведки Великобритании, "недостатки в тактической координации россиян остаются".

"Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – добавили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/mfMgJGMqAL — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 30, 2022