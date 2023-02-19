РФ не отказалась от планов уничтожить Украину как государство, но нет способности захватить Киев – Вениславский

"Исключать такую вероятность мы не можем. Вместе с тем ситуация очень тщательно мониторится нашими разведывательными органами. По состоянию на данный момент группировок, которые создавали бы угрозу продвижения российских оккупационных войск с северного направления, мы не видим. На данный момент угрозы точно нет", – сказал он.

Нардеп отметил, что постоянно существующая угроза вторжения с северного направления, с территории Беларуси, заставляет Украину "держать там мощные силы".

Журналист спросил, отказалась ли РФ от намерений захватить Киев.

"Я бы сформулировал иначе: Россия не отказалась от планов уничтожить Украину как государство, уничтожить украинский народ как нацию. Поэтому, конечно, если бы у них была способность, пытались бы захватить Киев. Пока таких способностей у РФ нет. Она может использовать только самоубийственные десантные операции, которые приведут к катастрофическим последствиям для самой России", – заявил Вениславский.

Он считает, что оборона Киева "построена достаточно грамотно".

"У нас есть силы и средства, которые не позволят оккупантам достичь никаких целей", – подчеркнул Вениславский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)