РФ не отказалась от планов уничтожить Украину как государство, но нет способности захватить Киев – Вениславский

"Исключать такую вероятность мы не можем. Вместе с тем ситуация очень тщательно мониторится нашими разведывательными органами. По состоянию на данный момент группировок, которые создавали бы угрозу продвижения российских оккупационных войск с северного направления, мы не видим. На данный момент угрозы точно нет", – сказал он.
Нардеп отметил, что постоянно существующая угроза вторжения с северного направления, с территории Беларуси, заставляет Украину "держать там мощные силы".
Журналист спросил, отказалась ли РФ от намерений захватить Киев.
"Я бы сформулировал иначе: Россия не отказалась от планов уничтожить Украину как государство, уничтожить украинский народ как нацию. Поэтому, конечно, если бы у них была способность, пытались бы захватить Киев. Пока таких способностей у РФ нет. Она может использовать только самоубийственные десантные операции, которые приведут к катастрофическим последствиям для самой России", – заявил Вениславский.
Он считает, что оборона Киева "построена достаточно грамотно".
"У нас есть силы и средства, которые не позволят оккупантам достичь никаких целей", – подчеркнул Вениславский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Часть войск оккупантов пыталась пробиться к Киеву, зайдя в том числе с территории Беларуси. Наступление врага было отбито, в начале апреля врага изгнали с северных областей Украины.
В интервью ICTV, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.