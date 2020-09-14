Риск военной агрессии для Украины со стороны белорусской границы существует – Завитневич

Украина имеет более тысячи километров общих рубежей с Беларусью, однако договор о границе с этой страной до сих пор не ратифицирован. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Завитневич.

По информации Завитневича, Украина до сих пор не ратифицировала договор о границе с Беларусью Фото: Олександр Завітневич / Facebook

Вероятность военного вторжения России на территорию Украины со стороны Беларуси меньше, чем с территории Донбасса, однако пренебрегать ею нельзя. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по национальной безопасности Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина".

По словам Завитневича, Украина имеет более тысячи километров общей границы с Беларусью, и сейчас, когда в этой стране обострилась ситуация после президентских выборов, приняты меры для усиления контроля.

Однако, по словам главы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, есть определенная проблема – Украина до сих пор не ратифицировала договор о границе с Беларусью.

"...сейчас наша рабочая группа как раз готовит соответствующий законопроект... Только полгода назад мы дали нашим пограничникам законные основания устанавливать там (на границе с Беларусью) технические средства для мониторинга", – сказал Завитневич.

Опасность российской военной агрессии со стороны Беларуси есть, заявил нардеп.

"Мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора о коллективной безопасности. Статья 4 этого договора позволяет предоставлять военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас. Поэтому Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощения ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства", – сказал он.

По прогнозам Завитневича, вероятность российской военной агрессии на территорию Украины со стороны Беларуси меньше, чем с территории Донбасса, но пренебрегать ею нельзя.