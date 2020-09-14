ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Риск военной агрессии для Украины со стороны белорусской границы существует – Завитневич

Украина имеет более тысячи километров общих рубежей с Беларусью, однако договор о границе с этой страной до сих пор не ратифицирован. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Завитневич.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации Завитневича, Украина до сих пор не ратифицировала договор о границе с Беларусью
По информации Завитневича, Украина до сих пор не ратифицировала договор о границе с Беларусью
Фото: Олександр Завітневич / Facebook

Вероятность военного вторжения России на территорию Украины со стороны Беларуси меньше, чем с территории Донбасса, однако пренебрегать ею нельзя. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по национальной безопасности Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина".

По словам Завитневича, Украина имеет более тысячи километров общей границы с Беларусью, и сейчас, когда в этой стране обострилась ситуация после президентских выборов, приняты меры для усиления контроля.

Однако, по словам главы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, есть определенная проблема – Украина до сих пор не ратифицировала договор о границе с Беларусью.

"...сейчас наша рабочая группа как раз готовит соответствующий законопроект... Только полгода назад мы дали нашим пограничникам законные основания устанавливать там (на границе с Беларусью) технические средства для мониторинга", – сказал Завитневич.

Опасность российской военной агрессии со стороны Беларуси есть, заявил нардеп.

"Мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора о коллективной безопасности. Статья 4 этого договора позволяет предоставлять военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас. Поэтому Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощения ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства", – сказал он.

По прогнозам Завитневича, вероятность российской военной агрессии на территорию Украины со стороны Беларуси меньше, чем с территории Донбасса, но пренебрегать ею нельзя.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, депутаты, граница, агрессия, угрозы, вторжение, комитет, Александр Завитневич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гомес заявила, что хотела понравиться публике благодаря несвойственной ей сексуальности
Гомес заявила, что хотела понравиться публике благодаря несвойственной ей сексуальности
  "Дичь". Вышел трейлер комедийного фильма ужасов с Кэтрин Ньютон и Винсом Воном. Видео
  "Дичь". Вышел трейлер комедийного фильма ужасов с Кэтрин Ньютон и Винсом Воном. Видео
Горбунов и Pianoбой спели для Осадчей
Горбунов и Pianoбой спели для Осадчей
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
"Самое лучшее творчество". Заворотнюк, которой приписывают онкологическое заболевание, показала подарки от младшей дочери. Фото
"Самое лучшее творчество". Заворотнюк, которой приписывают онкологическое заболевание, показала подарки от младшей дочери. Фото
43-летняя Шакира в короткой юбке и топе проехалась на скейте по парковке. Видео
43-летняя Шакира в короткой юбке и топе проехалась на скейте по парковке. Видео
Звезда "Дневников вампира" стала матерью во второй раз
Звезда "Дневников вампира" стала матерью во второй раз
Беременная Гвоздева о своем браке: Наша любовь прошла много испытаний
Беременная Гвоздева о своем браке: Наша любовь прошла много испытаний
"Место силы". Вакарчук показал утреннюю разминку
"Место силы". Вакарчук показал утреннюю разминку
Лидер Ot Vinta! Журавель во Всемирный день журавля стал отцом
Лидер Ot Vinta! Журавель во Всемирный день журавля стал отцом
Королева подала в суд на девушку, заявившую о беременности от Тарзана
Королева подала в суд на девушку, заявившую о беременности от Тарзана
"Как такое может быть?" Alyosha удивилась, узнав свой рост
"Как такое может быть?" Alyosha удивилась, узнав свой рост
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
Правнучка основателя дома Gucci Зарини заявила, что отчим насиловал ее с шести лет
Правнучка основателя дома Gucci Зарини заявила, что отчим насиловал ее с шести лет
  Цимбалюк сделал предложение своей девушке в эфире "Танцев со звездами"
  Цимбалюк сделал предложение своей девушке в эфире "Танцев со звездами"
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
"Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
"Десерт для глаз". Астафьева засветила откровенное декольте
"Десерт для глаз". Астафьева засветила откровенное декольте
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS