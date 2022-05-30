Росгвардейцы из Краснодара отказались повторно отправляться на войну в Украину – СМИ

Собеседники журналистов в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, а также один из военнослужащих заявили, что причина в денежных выплатах – они "оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ".
"Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тыс., то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка $50 за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу", – объяснил один из источников СМИ.
По словам собеседника, в его отряде пять сотрудников предпенсионного возраста подали рапорты о выходе на пенсию. Еще минимум пять росгвардейцев подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам, сказал он.
В марте официальный курс доллара составлял 120 руб., в апреле – 56 руб., пишет "Кавказ.Реалии".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По данным Генерального штаба ВСУ, потери России за период с 24 февраля в Украине составляют около 30,3 тыс. военных и тысячи единиц техники.