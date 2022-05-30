ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Росгвардейцы из Краснодара отказались повторно отправляться на войну в Украину – СМИ

По данным СМИ, росгвардейцы недовольны зарплатой, которую получили за первые два месяца вторжения в Украину
По данным СМИ, росгвардейцы недовольны зарплатой, которую получили за первые два месяца вторжения в Украину
Фото: ЕРА

Военнослужащие Росгвардии из Краснодара, которые принимали участие в войне против Украины в феврале – апреле, отказываются повторно принимать участие в боевых действиях. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил проект "Кавказ.Реалии" 30 мая.

Собеседники журналистов в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, а также один из военнослужащих заявили, что причина в денежных выплатах – они "оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ".

"Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тыс., то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка $50 за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу", – объяснил один из источников СМИ.

По словам собеседника, в его отряде пять сотрудников предпенсионного возраста подали рапорты о выходе на пенсию. Еще минимум пять росгвардейцев подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам, сказал он.

В марте официальный курс доллара составлял 120 руб., в апреле – 56 руб., пишет "Кавказ.Реалии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генерального штаба ВСУ, потери России за период с 24 февраля в Украине составляют около 30,3 тыс. военных и тысячи единиц техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, доллар, рубль, Краснодар, вторжение, война России против Украины, выплаты, курс доллара, Росгвардия, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (165464)
2
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (63578)
3
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (31502)
4
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (27119)
5
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23191)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (19897)
7
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (19792)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (19398)
 
 
 
 