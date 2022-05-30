Росгвардейцы из Краснодара отказались повторно отправляться на войну в Украину – СМИ

По данным СМИ, росгвардейцы недовольны зарплатой, которую получили за первые два месяца вторжения в Украину Фото: ЕРА

Собеседники журналистов в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, а также один из военнослужащих заявили, что причина в денежных выплатах – они "оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ".

"Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тыс., то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка $50 за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу", – объяснил один из источников СМИ.

По словам собеседника, в его отряде пять сотрудников предпенсионного возраста подали рапорты о выходе на пенсию. Еще минимум пять росгвардейцев подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам, сказал он.

В марте официальный курс доллара составлял 120 руб., в апреле – 56 руб., пишет "Кавказ.Реалии".

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