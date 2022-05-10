Перед войной с Украиной Россия изучала в Китае концепцию цифрового концлагеря, чтобы затем внедрить ее в Украине – Билецкий

Билецкий, в частности, сообщил о том, что перед войной Россия изучала опыт Китая в создании цифрового концлагеря.
"Еще перед войной я разговаривал с украинским офицером, отвечающим за внешнюю разведку, он рассказывал, что Росгвардия отправляла в Китай комиссию для того, чтобы ознакомиться с концепцией цифрового концлагеря и контроля населения", – отметил первый командир "Азова".
По словам Билецкого, Российская Федерация планировала превратить всю Украину в концлагерь.
"Они всерьез к этому подходили – разделение на секторы и превращение всей Украины в огромный концлагерь разного уровня жестокости. Россияне об этом всерьез думали еще до войны и всерьез над этим работали. И Росгвардия была заточена прежде всего на контроль населения", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях. 19 марта эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.
Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.
29 апреля США заявили в ОБСЕ о доказательствах существования российских фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины, в которых пытают или убивают избранных на местном уровне лидеров, журналистов и активистов гражданского общества, а также религиозных лидеров.