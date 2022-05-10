Перед войной с Украиной Россия изучала в Китае концепцию цифрового концлагеря, чтобы затем внедрить ее в Украине – Билецкий

Билецкий: Они всерьез к этому подходили – разделение на секторы и превращение всей Украины в огромный концлагерь Фото: Андрій Білецький / Twitter

Билецкий, в частности, сообщил о том, что перед войной Россия изучала опыт Китая в создании цифрового концлагеря.

"Еще перед войной я разговаривал с украинским офицером, отвечающим за внешнюю разведку, он рассказывал, что Росгвардия отправляла в Китай комиссию для того, чтобы ознакомиться с концепцией цифрового концлагеря и контроля населения", – отметил первый командир "Азова".

По словам Билецкого, Российская Федерация планировала превратить всю Украину в концлагерь.

"Они всерьез к этому подходили – разделение на секторы и превращение всей Украины в огромный концлагерь разного уровня жестокости. Россияне об этом всерьез думали еще до войны и всерьез над этим работали. И Росгвардия была заточена прежде всего на контроль населения", – подчеркнул он.

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