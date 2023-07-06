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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия использует похищенного из Херсона енота для пропаганды войны – UAnimals

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Оккупанты снимают с украденным енотом видео
Оккупанты снимают с украденным енотом видео
Фото: Енот из Херсона / Telegram

Похищенного из Херсона енота российские военные используют в пропагандистских роликах в поддержку войны в Украине. Об этом основатель зоозащитной организации UAnimals Александр Тодорчук рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 3 июля.

По информации Тодорчука, который следил за судьбой енота, оккупанты перевезли его в Крым, после чего животное "таскала с собой какая-то российская военная бригада, которая снимала с ним видео на боевых позициях, в машине и так далее".

"То есть они по сути превратили енота  дикое животное  в какой-то инструмент пропаганды: давали ему какие-то "звания" и "должности" в своем военном подразделении, делали какие-то заявления о том, что "енот поддержал российскую армию в этой войне"... Что-то абсолютно дикое и ужасное", – сказал зоозащитник.

Контекст:

Убегая из Херсона во время осеннего контрнаступления украинских сил в 2022 году, российские оккупанты похитили из зоопарка большую часть животных. Позже стало известно, что в краже участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков.

Особую известность получил похищенный из зоопарка енот: российская пропагандистка Анна Долгарева заявляла, что животное "покрал" ее товарищ. 

В январе 2023 года еноту сделали "российский паспорт", сообщал посвященный ему Telegram-канал оккупантов. 

Перед этим россияне зачислили енота "курсантом специализированного факультета информационной безопасности Мелитопольского государственного университета", писало "Суспільне"

Теги: Херсон, животные, пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины, зоозащитники, российские военные, UAnimals
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