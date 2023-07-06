Россия использует похищенного из Херсона енота для пропаганды войны – UAnimals

По информации Тодорчука, который следил за судьбой енота, оккупанты перевезли его в Крым, после чего животное "таскала с собой какая-то российская военная бригада, которая снимала с ним видео на боевых позициях, в машине и так далее".

"То есть они по сути превратили енота – дикое животное – в какой-то инструмент пропаганды: давали ему какие-то "звания" и "должности" в своем военном подразделении, делали какие-то заявления о том, что "енот поддержал российскую армию в этой войне"... Что-то абсолютно дикое и ужасное", – сказал зоозащитник.