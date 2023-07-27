Россия применяет в Украине существенно модифицированные вертолеты Ка-52М – британская разведка

Украинские силы продолжают крупные наступательные операции в Запорожской области, и одной из самых влиятельных российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52, отмечает разведка.
В последние месяцы Россия, скорее всего, пополнила свои силы на юге по меньшей мере несколькими совершенно новыми вариантами Ка-52М, модификации которых обусловлены российским опытом в Сирии, говорится в сообщении.
Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом.
Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью запустить это оружие за пределы досягаемости украинской ПВО, отмечает разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 27, 2023
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Ка-52 – российский ударный вертолет, способный выполнять разнообразные задачи, обеспечивая разведку и огневую поддержку наземных войск, пишет Defence Today. Издание Business Insider назвало его одним из самых современных российских вертолетов, по предварительным данным, по состоянию на 2022 год на вооружении российской армии находилось 133 Ка-52.