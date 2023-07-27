Россия применяет в Украине существенно модифицированные вертолеты Ка-52М – британская разведка

Украинские силы продолжают крупные наступательные операции в Запорожской области, и одной из самых влиятельных российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52, отмечает разведка.

В последние месяцы Россия, скорее всего, пополнила свои силы на юге по меньшей мере несколькими совершенно новыми вариантами Ка-52М, модификации которых обусловлены российским опытом в Сирии, говорится в сообщении.

Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом.

Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью запустить это оружие за пределы досягаемости украинской ПВО, отмечает разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 July 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/yRWgpdNeE3 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 27, 2023