Россия привлекает к войне против Украины ультранационалистический "Имперский легион" – Маляр

По ее словам, военно-политическое руководство РФ пытается "в авральном порядке" восстанавливать боевые способности соединений и частей, которые понесли потери среди личного состава во время боевых действий на территории Украины. Для этого в России активизировали деятельность "Русского имперского движения".

По словам Маляр, в России проводится интенсивная мобилизация членов этого движения, в частности его военизированного крыла, "Имперского легиона", для участия в боевых действиях в Украине.

"Особый цинизм нарративов российской пропаганды заключается в том, что для реализации официально задекларированных руководством РФ целей "специальной военной операции" и "денацификации" Украины привлекаются силы, которые открыто исповедуют неонацистскую идеологию и внесены в список особо опасных террористических организаций", – сказала Маляр.