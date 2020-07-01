ВОЙНА В УКРАИНЕ Short News

Россия тратит около $3,7 млрд на войну на Донбассе – Резников

Российская Федерация до пандемии коронавируса тратила около $1,3 млрд в год на содержание бюджетных учреждений в оккупированных районах Донбасса.

Как сообщает УНН, об этом в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, 1 июля заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. “До пандемии, по нашим данным, Россия тратила $1,3 млрд в год только на содержание бюджетных учреждений на оккупированном Донбассе. Они это делали через банки в Осетии и другие. Примерно $3,7 млрд, по нашим данным, они тратят на войну“, – сказал вице-премьер. Он уточнил, что речь идет только об оккупированной части Донбасса; расходы на оккупированный Крым в эти расчеты не включены.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".