Россияне готовят очередной дипфейк с Зеленским – Центр стратегических коммуникаций

"В рамках этой российской спецоперации планируется создать впечатление, что лидер страны выскажет свое негативное отношение к украинским городам, в частности, Мариуполю", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что дипфейк – это технология искусственно созданных видео, сгенерированных с помощью алгоритмов машинного обучения. Его суть в том, чтобы перенести лицо одного человека на видео с другим. Для этого собираются сотни часов видео с нужным лицом, а затем начинают работу нейросети, которые и генерируют нужное изображение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)