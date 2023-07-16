Россияне привлекают молодежь к работе в оккупационных "администрациях" – Центр нацсопротивления

Оккупанты запустили кампанию по популяризации "государственной" и "муниципальной" службы среди молодежи от 18 до 35 лет Фото: EPA

В центре отметили, что кремлевские политтехнологи на временно оккупированных территориях запустили кампанию по популяризации "государственной" и "муниципальной" службы среди молодежи от 18 до 35 лет. Таким образом оккупанты пытаются восполнить дефицит кадров в оккупационных администрациях.

Программа названа "ГосСтарт", а ее разработка осуществлялась по распоряжению заместителя начальника управления президента страны-агрессора РФ по внутренней политике Евгения Грачева. Курируется данный процесс российским федеральным агентством по делам молодежи "Росмолодежь", уточнили в центре.

"Согласно плану кампании, на начальном этапе молодежь привлекается к "молодежным советам" и стажировке в оккупационных органах, а в дальнейшем, с получением российского паспорта и прохождением спецпроверки, устраивается на работу", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления предупредил, что работа в оккупационных органах расценивается как коллаборационная деятельность и предусматривает привлечение к уголовной ответственности.