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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне привлекают молодежь к работе в оккупационных "администрациях" – Центр нацсопротивления

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Оккупанты запустили кампанию по популяризации "государственной" и "муниципальной" службы среди молодежи от 18 до 35 лет
Оккупанты запустили кампанию по популяризации "государственной" и "муниципальной" службы среди молодежи от 18 до 35 лет
Фото: EPA

Россияне привлекают молодежь к работе в оккупационных "администрациях" на временно захваченных территориях Украины, чтобы восполнить дефицит кадров. Об этом 15 июля сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

В центре отметили, что кремлевские политтехнологи на временно оккупированных территориях запустили кампанию по популяризации "государственной" и "муниципальной" службы среди молодежи от 18 до 35 лет. Таким образом оккупанты пытаются восполнить дефицит кадров в оккупационных администрациях.

Программа названа "ГосСтарт", а ее разработка осуществлялась по распоряжению заместителя начальника управления президента страны-агрессора РФ по внутренней политике Евгения Грачева. Курируется данный процесс российским федеральным агентством по делам молодежи "Росмолодежь", уточнили в центре.

"Согласно плану кампании, на начальном этапе молодежь привлекается к "молодежным советам" и стажировке в оккупационных органах, а в дальнейшем, с получением российского паспорта и прохождением спецпроверки, устраивается на работу", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления предупредил, что работа в оккупационных органах расценивается как коллаборационная деятельность и предусматривает привлечение к уголовной ответственности.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, оккупация, вторжение, страна-агрессор, война России против Украины
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