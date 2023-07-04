РФ не обеспечивает людей в оккупации лекарствами и продуктами, это приводит к смертям – Центр нацсопротивления

Как отмечает центр, на временно оккупированных территориях юга и востока Украины социально-экономическая ситуация стабильно остается кризисной. Наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей в населенных пунктах оккупированной части.

"Данная проблема возникла из-за серьезных проблем в логистическом обеспечении. Отсутствуют поставки продуктов питания в местные магазины, не налажена система поставок медикаментов, а также нет получения первичной медицинской помощи. Все эти базовые диверсии со стороны оккупантов приводят к повышенной заболеваемости, как следствие – смертности и демографическому кризису в частности", – говорится в сообщении.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.