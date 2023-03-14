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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская журналистка Альбац, которая заявляла о "лояльности своему флагу", прибыла в Украину по паспорту Израиля – СМИ

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Журналисты обратились в СБУ за разъяснениями по поводу визита Альбац в Украину
Журналисты обратились в СБУ за разъяснениями по поводу визита Альбац в Украину
Фото: Евгения Альбац / Facebook

Российская журналистка Евгения Альбац приехала в Украину по паспорту гражданки Израиля, а не по российскому паспорту. Об этом сообщает 14 марта "Детектор медиа".

Как сообщили источники издания, никакой информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители не получали.

7 марта Альбац сообщила в Facebook, что приехала в Хмельницкий. После этого она побывала в Виннице и Киеве, а в воскресенье, 12 марта, уже писала сообщения, публикуя фото из Одессы.

Журналистка, шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила в Facebook, что такие случаи могут стать проблемой для Украины.

"Россияне получают вид на жительство, паспорта, гражданство других стран и стремятся к нам. Нужно решать проблему на государственном уровне. Не надо, безусловно, запрещать въезд кому-либо из России. Но фильтр даже вне механизма санкций, вероятно, нужен", – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031yU34NsAuiPKGouNYhgPKiTnW6oC4w8cd3L19AaRUUACj4ZAWRHEAwzkbmM4pFtil&id=100004481611680

Одесская журналистка Зоя Казанжи подала запрос в СБУ из-за приезда Альбац в Украину. Об этом она сообщила в комментарии "Суспільному". По словам Казанжи, поскольку Альбац заявила, что находится в Украине с рабочей поездкой, это означает, что визит организован и кто-то сопровождает и оплачивает ее пребывание.

"Альбац поддерживала этот режим, дружила с самыми черными его пропагандистами, а сейчас постит фото с нашими погибшими, с разбомбленными городами и свечами. Лицемерка туевая. Альбац жрала и пила в Киеве, когда тысячи людей хоронили легендарного Да Винчи. Жрала и пила в Виннице. Теперь приехала жрать и пить в Одессу. Она здесь вояж совершает, понимаете? Понятно, что ее пригласили сюда. Из тех, кто все еще продолжает исповедовать "какая разница" и рассказывать нам, что "не все русские одинаковые, есть хорошие", — написала журналистка на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/pfbid02cQhhFzMiN3FxKNBixVhWMNvS41AogBVXUsBSAV75qjzT8nGTiB9TMD8TaGr9CUF8l

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евгения Альбац отметилась неоднозначными высказываниями по поводу войны. Она косвенно выражала поддержку российским военным в войне против Украины, пишет "Детектор медиа".

В частности, в сентябре 2022 года она возмущалась недостаточной укомплектованностью российской армии в войне против Украины.

В марте 2023 года при обсуждении войны России против Украины она заявила, что остается, "к сожалению или к счастью, лояльной своему флагу", поэтому "не может желать" разгрома российской армии.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: пропаганда, российская пропаганда, Зоя Казанжи, Наталия Лигачева, Евгения Альбац, журналисты, война России против Украины, россияне
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