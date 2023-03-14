Российская журналистка Альбац, которая заявляла о "лояльности своему флагу", прибыла в Украину по паспорту Израиля – СМИ

Журналисты обратились в СБУ за разъяснениями по поводу визита Альбац в Украину Фото: Евгения Альбац / Facebook

Как сообщили источники издания, никакой информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители не получали.

7 марта Альбац сообщила в Facebook, что приехала в Хмельницкий. После этого она побывала в Виннице и Киеве, а в воскресенье, 12 марта, уже писала сообщения, публикуя фото из Одессы.

Журналистка, шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила в Facebook, что такие случаи могут стать проблемой для Украины.

"Россияне получают вид на жительство, паспорта, гражданство других стран и стремятся к нам. Нужно решать проблему на государственном уровне. Не надо, безусловно, запрещать въезд кому-либо из России. Но фильтр даже вне механизма санкций, вероятно, нужен", – написала она.

Одесская журналистка Зоя Казанжи подала запрос в СБУ из-за приезда Альбац в Украину. Об этом она сообщила в комментарии "Суспільному". По словам Казанжи, поскольку Альбац заявила, что находится в Украине с рабочей поездкой, это означает, что визит организован и кто-то сопровождает и оплачивает ее пребывание.

"Альбац поддерживала этот режим, дружила с самыми черными его пропагандистами, а сейчас постит фото с нашими погибшими, с разбомбленными городами и свечами. Лицемерка туевая. Альбац жрала и пила в Киеве, когда тысячи людей хоронили легендарного Да Винчи. Жрала и пила в Виннице. Теперь приехала жрать и пить в Одессу. Она здесь вояж совершает, понимаете? Понятно, что ее пригласили сюда. Из тех, кто все еще продолжает исповедовать "какая разница" и рассказывать нам, что "не все русские одинаковые, есть хорошие", — написала журналистка на своей странице в Facebook.